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Общество13 декабря 2021 11:40

Благотворительный обед в Курске побил рекорд по количеству нуждающихся

На нем присутствовало более 80-ти горожан
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - "Группа Помощи бездомным и нуждающимся Курска" Вконтакте

фото - "Группа Помощи бездомным и нуждающимся Курска" Вконтакте

Фото: материалы пресс-служб

Благотворительные обеды для нуждающихся устраивают каждую неделю в воскресенье в районе железнодорожного вокзала. Состоявшийся 12 декабря – уже 377 по счету. На нем собралось рекордное количество горожан за осенне-зимний период – более 80-ти.

Однако еды хватило всем без исключения. Куряна предложили суп, гречку с тушеной печенью в сметане, свекольный салат, вареные яйца, бутерброды с колбасой, пиццу, шаурму с чаем.

Также сообщается, что в «Группе Помощи бездомным и нуждающимся Курска» ВКонтакте продолжают принимать новогодние подарки для нуждающихся курян