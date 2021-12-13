Благотворительный обед в Курске побил рекорд по количеству нуждающихся

фото - "Группа Помощи бездомным и нуждающимся Курска" Вконтакте Фото: материалы пресс-служб

Благотворительные обеды для нуждающихся устраивают каждую неделю в воскресенье в районе железнодорожного вокзала. Состоявшийся 12 декабря – уже 377 по счету. На нем собралось рекордное количество горожан за осенне-зимний период – более 80-ти.

Однако еды хватило всем без исключения. Куряна предложили суп, гречку с тушеной печенью в сметане, свекольный салат, вареные яйца, бутерброды с колбасой, пиццу, шаурму с чаем.

Также сообщается, что в «Группе Помощи бездомным и нуждающимся Курска» ВКонтакте продолжают принимать новогодние подарки для нуждающихся курян