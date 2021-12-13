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Происшествия13 декабря 2021 9:47

В Курске на пешеходном переходе был сбит мужчина

ДТП произошло вечером 12 декабря на улице Косухина
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Полиция разыскивает водителя автомобиля

Полиция разыскивает водителя автомобиля

Фото: Архив "КП"

По сообщению УГИБДД по Курской области, водитель неустановленного пока автомобиля, двигался со стороны Майского бульвара в направлении улицы Студенческой и совершил наезд на 50-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому переходу.

В результате аварии пострадавший получил различные травмы.

Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

Свидетелей инцидента, а также тех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить об этом по телефону 02, 102 или 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.