В Курске на пешеходном переходе был сбит мужчина

Полиция разыскивает водителя автомобиля Фото: Архив "КП"

По сообщению УГИБДД по Курской области, водитель неустановленного пока автомобиля, двигался со стороны Майского бульвара в направлении улицы Студенческой и совершил наезд на 50-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому переходу.

В результате аварии пострадавший получил различные травмы.

Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

Свидетелей инцидента, а также тех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить об этом по телефону 02, 102 или 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.