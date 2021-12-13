В Курске около 100 дорог обработали от гололеда

В Курске круглосуточно отслеживают состояние дорожного покрытия Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщается, что ночью дороги посыпали песко-соляной смесью 26 единиц техники.

Были обработаны особо опасные участки на улицах Студенческой, Бойцов 9-ой Дивизии, Орловской, Косухина, Сумской, Энгельса, Менделеева, Ольшанского, Аэродромной Литовской, на ПЛК, проспектах Хрущева и Энтузиастов. Всего посыпали смесью около 100 улиц областного центра.

- Центральная диспетчерская служба Курска круглосуточно отслеживает состояние дорожного покрытия, - сообщили в городской администрации.