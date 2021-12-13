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Общество13 декабря 2021 8:13

В Курской области на карантине находятся около 6500 детей

Об этом сообщил замгубернатора региона Виктор Карамышев сегодня, 13 декабря, на оперативном совещании
Кристина ГОРБАТЕНКО
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На карантин по коронавирусу закрыты 28 групп в 24 детских садах

На карантин по коронавирусу закрыты 28 групп в 24 детских садах

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В регионе детские сады работают в режиме свободного посещения. Сообщается, что на карантин по коронавирусу закрыты 28 групп в 24 детских садах - всего 491 человек.

На карантин по ОРВИ закрыт детский сад в «Родничок» Рыльском районе - 41 воспитанник.

- Всего численность детей, находящихся на карантине, - 532 человека, 1,3% от общего количества воспитанников, - отметил Виктор Карамышев.

В школах карантин по коронавирусу объявлен в 156 классах в 77 школах - это 3609 человек.

На карантине по ОРВИ находится 14-я школа Железногорска - 1385 человек, а также 18 классов в семи школах - 462 человека.

Всего на карантине по ОРВИ и коронавирусу находятся 5 456 детей.