Коронавирус унес жизни еще шести курян

В регионе сохраняется режим повешенной готовности по коронавирусу Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 13 декабря в регионе от ковид скончались 1 903 человека.

В том числе за последние сутки – мужчины – 55 и 79 лет; женщины – 66, 73, 82, 83 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 373 человека, на ИВЛ – 107 (7 – инвазивная, 100 – неинвазивная).На сегодняшний день скончались 1 903 пациента, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 611 808 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 569 674.