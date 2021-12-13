В Курской области за сутки коронавирусом заразились 140 человек

По данным оперштаба на 13 декабря, в Курской области коронавирусом заразились еще 140 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 99, Железногорск – 29, Беловский – 3, Обоянь и Суджанский – по 2, Большесолдатский, Курский, Солнцевский, Хомутовский и Железногорский – по одному. Всего зарегистрировано 79 293 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 373 человека, на ИВЛ – 107 (7 – инвазивная, 100 – неинвазивная).На сегодняшний день скончались 1 903 пациента, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 611 808 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 569 674.