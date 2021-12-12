За сутки в Курской области скончались восемь пациентов с коронавирусом

В Курской области скончались еще восемь человек с подтвержденным коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб 12 декабря, умерли мужчина 56 лет, а также женщины 60, 68, 76, 82, 82, 84, 96 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Таким образом число скончавшихся увеличилось до 1 897.

Суточный прирост зараженных в Курской области составил 139 человек. Всего в регионе зарегистрировано 79 153 подтвержденных случаев ковида. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 354 человека, на ИВЛ – 105 (8 – инвазивная, 97 – неинвазивная). Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 611 230 человек, вторым – 568 368.