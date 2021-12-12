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Происшествия12 декабря 2021 10:16

В Курске осудят двух подростков за кражу денег с банковской карты

Несовершеннолетние нашли ее на дороге
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Курские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних. Их обвиняют в краже группой лиц по предварительному сговору, совершенной с банковского счета.

По версии следствия, ночью 27 июня подростки находились на проспекте Энтузиастов в Курске. И обнаружили лежащую на земле банковскую карту, принадлежащую местному жителю. Карта была оснащена функцией бесконтактной оплаты, позволяющей делать покупки до 1000 рублей без ввода пин-кода. Чем и воспользовались обвиняемые: оплатили свои товары с помощью чужой карты.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.