В Курске осудят двух подростков за кражу денег с банковской карты

Курские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних. Их обвиняют в краже группой лиц по предварительному сговору, совершенной с банковского счета.

По версии следствия, ночью 27 июня подростки находились на проспекте Энтузиастов в Курске. И обнаружили лежащую на земле банковскую карту, принадлежащую местному жителю. Карта была оснащена функцией бесконтактной оплаты, позволяющей делать покупки до 1000 рублей без ввода пин-кода. Чем и воспользовались обвиняемые: оплатили свои товары с помощью чужой карты.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.