Еще у 139 жителей Курской области обнаружили коронавирус

По данным оперштаба на 12 декабря, в Курской области заразились коронавирусом еще 139 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 53, Железногорск - 35, Курский район - девять, Суджанский - семь, Льгов и Фатежский район - по четыре, Беловский, Горшеченский, Советский районы и Суджа - по три, Дмитриев, Фатеж и Тимский район - по два, Дмитриевский, Золотухинский, Касторенский, Мантуровский, Октябрьский, Пристенский, Солнцевский, Хомутовский и Щигровский районы - по одному. Всего в регионе зарегистрировано 79 153 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 354 человека, на ИВЛ – 105 (8 – инвазивная, 97 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 1 897 пациентов, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 611 230 человек, вторым – 568 368.