В Курской области двое мужчин отравились угарным газом

Фото: сайт СУ СКР по Курской области.
Тела двух мужчин обнаружили в доме, расположенном на улице Колхозной поселка Пристень. Дежурный отдела полиции сообщил об этом в Солнцевский межрайонный следственный отдел СУ СКР. Силовики начали проверку.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, известно, что входная дверь была заперта изнутри. В комнате нашли тела 42-летнего хозяина жилища и 44-летнего мужчины. На телах не обнаружили видимых телесных повреждений. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.
Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.