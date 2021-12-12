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Происшествия12 декабря 2021 10:01

В Курской области двое мужчин отравились угарным газом

Их тела обнаружили в запертом доме
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Фото: сайт СУ СКР по Курской области.

Фото: сайт СУ СКР по Курской области.

Тела двух мужчин обнаружили в доме, расположенном на улице Колхозной поселка Пристень. Дежурный отдела полиции сообщил об этом в Солнцевский межрайонный следственный отдел СУ СКР. Силовики начали проверку.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, известно, что входная дверь была заперта изнутри. В комнате нашли тела 42-летнего хозяина жилища и 44-летнего мужчины. На телах не обнаружили видимых телесных повреждений. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.