В Железногорске Курской области закупили 19 новых автобусов

фото: Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Фото: материалы пресс-служб

Автопарк пополнился по трехстороннему соглашению между администрацией Курской области, администрацией Железногорска и компанией «Металлоинвест».

Всего должны приобрести 37 автобусов, два из которых для перевозки детей.

Новые автобусы будут курсировать по всем 53 муниципальным маршрутам и должны улучшить качество пассажирских перевозок.

Все новые транспортные средства внутри оборудованы камерами видеонаблюдения, площадкой для колясок, приспособлены для перевозки маломобильных людей.

В детских автобусах установлены дополнительные выдвижные ступени, а все посадочные места оборудованы ремнями безопасности.