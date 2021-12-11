Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 декабря 2021 10:32

В Железногорске Курской области закупили 19 новых автобусов

Новый транспорт обеспечит комфорт и пассажирам, и сотрудникам «Транспортных линий»
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области

фото: Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области

Фото: материалы пресс-служб

Автопарк пополнился по трехстороннему соглашению между администрацией Курской области, администрацией Железногорска и компанией «Металлоинвест».

Всего должны приобрести 37 автобусов, два из которых для перевозки детей.

Новые автобусы будут курсировать по всем 53 муниципальным маршрутам и должны улучшить качество пассажирских перевозок.

Все новые транспортные средства внутри оборудованы камерами видеонаблюдения, площадкой для колясок, приспособлены для перевозки маломобильных людей.

В детских автобусах установлены дополнительные выдвижные ступени, а все посадочные места оборудованы ремнями безопасности.