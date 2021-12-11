В Курской области шесть женщин умерли от ковид за сутки

Печальная статистика продолжает пополняться Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 11 декабря в регионе от ковид скончались 1 889 человек.

В том числе за последние сутки - женщины – 69, 70, 74, 81, 82, 84 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 331 человек, на ИВЛ – 95 (6 – инвазивная, 89 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 610 387 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 566 918.