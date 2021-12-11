Еще 145 курян заразились коронавирусом

Снижается количество заразившихся за сутки коронавирусом курян Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 11 декабря, в Курской области выявили коронавирус еще у 145 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск -39, Железногорск – 38, Конышевский – 13, Медвенский – 11, Кореневский и Фатежский – по 7, Большесолдатский – 6, Дмитриев, Льгов, Обоянь, Рыльский, Тимский и Мантуровский – по 2, Льговский, Обоянский, Поныровский, Пристенский, Суджанский, Рыльск и Фатеж – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 79 014 подтвержденных случая ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 331 человек, на ИВЛ – 95 (6 – инвазивная, 89 – неинвазивная). Скончались 1889 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 610 387 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 566 918.