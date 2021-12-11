В Курске в ДТП погиб водитель

Свидетели аварии пытались оказать помощь пострадавшим Фото: Архив "КП"

Примерно в 23:10 вблизи дома 145 по ул. 50 лет Октября произошло лобовое столкновение встречных автомобилей Ситроен и БМВ.

В результате ДТП в моторном отсеке «Ситроена» началось возгорание, а людей зажало в салоне. На помощь пришли свидетели аварии.

Сообщается, что водитель автомобиля «Ситроена» скончался, его личность устанавливается. Девушка — пассажирка БМВ — с травмами доставлена в медицинское учреждение.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.