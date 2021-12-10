В Курске открывается мастерская Деда Мороза

До Нового Года осталось не так много времени Фото: Светлана ВОЛКОВА

Волшебный, сказочный новогодний праздник у каждого человека ассоциируется с чем-то своим, собственным.

Прикоснуться к этому волшебству можно с 11 декабря 2021 года по 16 января 2022 года в рамках выставки «Новогодняя сказка» в Курском краеведческом музее.

На выставке вас будет ждать и Мастерская Деда Мороза, где можно изготовить новогоднюю открытку, подсвечник, новогодний декупаж, елочную игрушки из фоамирана и мыло.

Экскурсии по выставке и посещение мастерской Деда Мороза - по предварительной записи.

Справки по тел. музея: +7 (4712) 70-21-28, +7 (4712) 51-15-81.