Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды10 декабря 2021 16:26

В Курске пройдет фестиваль «Казаки на Сейме»

Торжественное открытие - 17 декабря в 18:00
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мероприятие состоится с учетом ограничительных мер

Мероприятие состоится с учетом ограничительных мер

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областном Дворце культуры 17 и 18 декабря пройдет межрегиональный фестиваль «Казаки на Сейме». Он приурочен к празднику иконы Божией Матери «Знамение», который отмечается 10 декабря.

В фестивале примут участие профессиональные и самодеятельные коллективы и солисты из Москвы, Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Курской областей и Ставропольского края. В программе фестиваля прозвучат старинные традиционные казачьи песни, будут представлены вокально-хореографические постановки.

Торжественное открытие пройдет 17 декабря в 18:00, гала-концерт запланирован на 17:00 18 декабря. Также будут организованы мастер-классы для руководителей творческих коллективов.

Все мероприятия пройдут с соблюдением действующих ограничений, для посещения необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации и перенесенном коронавирусе или бумажный сертификат.