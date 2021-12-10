В Курске пройдет фестиваль «Казаки на Сейме»

Мероприятие состоится с учетом ограничительных мер Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областном Дворце культуры 17 и 18 декабря пройдет межрегиональный фестиваль «Казаки на Сейме». Он приурочен к празднику иконы Божией Матери «Знамение», который отмечается 10 декабря.

В фестивале примут участие профессиональные и самодеятельные коллективы и солисты из Москвы, Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Курской областей и Ставропольского края. В программе фестиваля прозвучат старинные традиционные казачьи песни, будут представлены вокально-хореографические постановки.

Торжественное открытие пройдет 17 декабря в 18:00, гала-концерт запланирован на 17:00 18 декабря. Также будут организованы мастер-классы для руководителей творческих коллективов.

Все мероприятия пройдут с соблюдением действующих ограничений, для посещения необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации и перенесенном коронавирусе или бумажный сертификат.