Под Курском незаконно распахали луг и прибрежную полосу

Нарушителя оштрафовали Фото: Светлана ВОЛКОВА

В окрестностях села Густомой Льговского района сотрудники регионального комитета природных ресурсов зафиксировали незаконную распашку луга и прибрежной защитной полосы реки Густомой в 19 метрах от кромки воды.

Нарушение выявлено во время обследования особо охраняемых природных территорий регионального значения, водных объектов и их природоохранных зон.

Виновника привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ за использование прибрежной защитной полосы с нарушением, сказали в администрации региона.