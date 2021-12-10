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Происшествия10 декабря 2021 16:13

Под Курском незаконно распахали луг и прибрежную полосу

ЧП произошло во Льговском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Нарушителя оштрафовали

Нарушителя оштрафовали

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В окрестностях села Густомой Льговского района сотрудники регионального комитета природных ресурсов зафиксировали незаконную распашку луга и прибрежной защитной полосы реки Густомой в 19 метрах от кромки воды.

Нарушение выявлено во время обследования особо охраняемых природных территорий регионального значения, водных объектов и их природоохранных зон.

Виновника привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ за использование прибрежной защитной полосы с нарушением, сказали в администрации региона.