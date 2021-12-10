В 2021 году из Курской области вывезли 267 тонн ядохимикатов

Яды вывезли из трех районов области Фото: Светлана ВОЛКОВА

Комитет природных ресурсов Курской области продолжает работу по вывозу и обезвреживанию бесхозных непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов.

В 2021 году в регионе собрали и вывезли 267 тонн ядохимикатов. Они обезврежены на специальной установке в Ярославле.

- Пестициды вывезли из села Карманово Железногорского района, деревни Апухтина Щигровского района и Рудавского сельсовета Обоянского района. Это улучшило качество жизни населения и снизило негативное воздействие на окружающую среду ядохимикатов, - рассказал председатель комитета природных ресурсов Константин Поляков.

Вывоз пестицидов выполнен в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области». Контракт, заключенный между комитетом природных ресурсов и подрядными организациями, составил 5,2 млн рублей.