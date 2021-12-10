В Курске пройдет Книжная гаражная распродажа

Можно будет продать уже прочитанные и выбрать новые за символическую цену Фото: Светлана ВОЛКОВА

11 декабря в креативном пространстве «ВЕРАНДА» пройдет Книжная гаражная распродажа.

Можно будет продать уже прочитанные книги и выбрать новые за символическую цену, которую владельцы определяют сами.

Книги принимаются в хорошем качестве — неразрисованные, неподписанные, без пометок на полях, изданные не ранее 2005 года. Еще в продаже будут авторские открытки, комиксы и многое другое.

Также запланированы выступления музыкантов, мастер-класс по созданию оригами-закладок, мастер-класс по графическому рисунку, мастер-класс по декупажу, дискуссия «Почему мы читаем и кому это нужно?».

Начало в 13:00.