Курянка, продавая диван, лишилась денег

Только если вы не предоставляли данных мошенникам, ответственность за списание несет банк, пояснили в полиции Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продажа дивана для 42-летней медсестры из Курска оказалась очень затратным мероприятием. Действовала женщина привычным путем, разместив объявление на популярном интернет ресурсе. Вскоре ей позвонили, стали интересоваться мебелью и заявили о желании ее купить. Деньги пообещали сразу отправить переводом, а за товаром приехать позже.

- "Покупатели" уточнили, какие карты есть у курянки, и попросили назвать их номера, чтобы перечислить четыре тысячи за покупку, - рассказали в полиции. - На телефон пришло СМС с числовым кодом подтверждения доступа в личный кабинет онлайн банкинга. Покупатели дивана попросили продиктовать этот номер якобы для того, чтобы завершить перевод денег. В результате они получили полные данные карт, телефон их владелицы и пароль, которые сразу использовали, чтобы получить контроль над личным банковским кабинетом женщины.

На дебетовой карте у курянки было около тысячи рублей, поэтому преступники активировали кредитную с лимитом 50 тысяч. Деньги с двух счетов мгновенно вывели. О том, что ее обокрали, женщина узнала, когда вечером сама зашла в личный кабинет онлайн банкинга. В тот же день она обратилась в полицию и по ее заявлению возбудили уголовное дело.

Сделаны запросы в кредитные учреждения, касающиеся незаконных транзакций. Полиция напоминает: Если вы покупаете или продаете в интернете, не оставляйте задаток и не платите вперед. Для перевода достаточно только номера карты или даже номера телефона. Все другие личные данные, проверочные коды и пароли строго секретны и не должны разглашаться. Если вы не предоставили преступникам секретные сведения, за сохранность ваших денег несет ответственность банк.