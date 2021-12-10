Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье10 декабря 2021 12:06

Ослабление ковид-ограничений в Курске: возобновляются тренировки

На матчи будут пускать до 500 болельщиков
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В регионе продолжают действовать ограничительные меры

В регионе продолжают действовать ограничительные меры

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу внесены изменения в распоряжение губернатора «О введении режима повышенной готовности».

С 13 декабря на матчах профессиональных спортивных клубов трибуны могут быть заполнены на 50%, но присутствовать должно не более 500 болельщиков. Доступ на матчи будет при предъявлении сертификата о вакцинации или QR-кода.

Остальные физкультурные мероприятия и спортивные соревнования по-прежнему проводятся без зрителей, но теперь участвовать в них могут и дети младше 13 лет. Возобновляются тренировки спортсменов всех возрастов, сказали в администрации региона.