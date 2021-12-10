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Здоровье10 декабря 2021 11:55

В Курскую область доставлено 12 900 доз вакцины «Спутник V»

В регионе продолжается активная вакцинация курян
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Новые дозы вакцины распределят по прививочным пунктам

Новые дозы вакцины распределят по прививочным пунктам

Фото: Архив "КП"

По последним данным, первым компонентом в Курской области привито 608 509 человек; что составляет 83,3% от количества, запланированного к вакцинации в регионе. Два компонента прививки получили 562 404 курянина.

Доставленная вакцина распределяется между прививочными пунктами.

Записаться на прививку от COVID-19 можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства.

Без предварительной записи вакцинируют в прививочных пунктах Курска в торговых центрах Central Park, «Европа» на проспекте Хрущева, «МегаГРИНН», «Сеймский», у гипермаркета «Леруа Мерлен», в цирке, а также в торговом центре «Европа-26» в Железногорске.