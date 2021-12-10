В Курскую область доставлено 12 900 доз вакцины «Спутник V»

Новые дозы вакцины распределят по прививочным пунктам Фото: Архив "КП"

По последним данным, первым компонентом в Курской области привито 608 509 человек; что составляет 83,3% от количества, запланированного к вакцинации в регионе. Два компонента прививки получили 562 404 курянина.

Доставленная вакцина распределяется между прививочными пунктами.

Записаться на прививку от COVID-19 можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства.

Без предварительной записи вакцинируют в прививочных пунктах Курска в торговых центрах Central Park, «Европа» на проспекте Хрущева, «МегаГРИНН», «Сеймский», у гипермаркета «Леруа Мерлен», в цирке, а также в торговом центре «Европа-26» в Железногорске.