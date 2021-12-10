Курянина осудили на девять лет за убийство знакомого

Осужденный во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения Фото: Архив "КП"

Мужчины вместе распивали спиртные напитки, когда между ними вспыхнула ссора.

- Фигурант умышлено повалил своего знакомого на пол, схватил его за шею и стал сдавливать, - поясняют в пресс-службе Мантуровского районного суда.

19-летний курянин душил мужчину до тех пор, пока тот не скончался.

Подсудимый полностью признал свою вину. За ним числится явка с повинной. Суд назначил молодому человеку наказание в виде девяти лет колонии строго режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.