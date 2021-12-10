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Происшествия10 декабря 2021 10:50

Курянина осудили на девять лет за убийство знакомого

Трагедия произошла ночью 1 июля 2021 года в селе Роговое Курской области
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Осужденный во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения

Осужденный во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения

Фото: Архив "КП"

Мужчины вместе распивали спиртные напитки, когда между ними вспыхнула ссора.

- Фигурант умышлено повалил своего знакомого на пол, схватил его за шею и стал сдавливать, - поясняют в пресс-службе Мантуровского районного суда.

19-летний курянин душил мужчину до тех пор, пока тот не скончался.

Подсудимый полностью признал свою вину. За ним числится явка с повинной. Суд назначил молодому человеку наказание в виде девяти лет колонии строго режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.