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Общество10 декабря 2021 9:36

В Курске прошел рейд «Уступи дорогу»

Главная задача - выявить водителей, которые уступают дорогу спецтранспорту спасательных служб
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Четыре водителя дорогу спецтранспорту не уступили

Четыре водителя дорогу спецтранспорту не уступили

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Совместный рейд сотрудников ГУ МЧС России по Курской области и областной ГИБДД начался с проспекта Победы – там почти всегда много транспорта.

Проверка привела к следующим результатам: практически все автомобили пропускали пожарную машину сразу, как только слышали звук сирены. Однако нашлись и те, кто вел себя иначе - четыре водителя не отреагировали на спецсигналы. Их инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности.

Напомним, что водители личного транспорта обязаны уступать дорогу автомобилям оперативных служб с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом и обеспечить ему беспрепятственный проезд.