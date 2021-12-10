В Курске прошел рейд «Уступи дорогу»

Четыре водителя дорогу спецтранспорту не уступили Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Совместный рейд сотрудников ГУ МЧС России по Курской области и областной ГИБДД начался с проспекта Победы – там почти всегда много транспорта.

Проверка привела к следующим результатам: практически все автомобили пропускали пожарную машину сразу, как только слышали звук сирены. Однако нашлись и те, кто вел себя иначе - четыре водителя не отреагировали на спецсигналы. Их инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности.

Напомним, что водители личного транспорта обязаны уступать дорогу автомобилям оперативных служб с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом и обеспечить ему беспрепятственный проезд.