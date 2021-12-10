В Курской области обнаружили крупную партию нелегальных сигарет

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На 1080 пачек сигарет производства Республики Беларусь отсутствовала маркировка специальными идентификационными знаками, и не было акцизных марок РФ.

- За оборот немаркированных табачных изделий на территории Российской Федерации нарушителю грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей с конфискацией товара, — сообщил заместитель начальника таможни Максим Тихомиров.

Табачные изделия изъяли из оборота и передали сотрудникам органов МВД для принятия дальнейших мер в соответствии с законодательством РФ.