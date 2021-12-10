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Происшествия10 декабря 2021 8:46

В Курской области обнаружили крупную партию нелегальных сигарет

Товар без маркировки изъяли в одном из продуктовых магазинов Рыльского района
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - Курская таможня

фото - Курская таможня

Фото: материалы пресс-служб

На 1080 пачек сигарет производства Республики Беларусь отсутствовала маркировка специальными идентификационными знаками, и не было акцизных марок РФ.

- За оборот немаркированных табачных изделий на территории Российской Федерации нарушителю грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей с конфискацией товара, — сообщил заместитель начальника таможни Максим Тихомиров.

Табачные изделия изъяли из оборота и передали сотрудникам органов МВД для принятия дальнейших мер в соответствии с законодательством РФ.