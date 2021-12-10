Курские ученые могут получить по 500 тысяч рублей за свои разработки

Победителей определит Фонд содействия инновациям Фото: Архив "КП"

Прошел финал конкурса научно-инновационных проектов Фонда содействия инновациям «Умник», в котором приняли участие студенты и аспиранты курских вузов.

Было представлено 24 проекта по шести направлениям в актуальных сферах экономики – от биотехнологий до ресурсосберегающей энергетики. В приоритете у специалистов – научная новизна и перспективы коммерциализации проекта.

Конкурс дает возможность молодежи, желающей заниматься наукой, проявить себя и получить материальную поддержку в виде гранта для реализации своих разработок.

Имена победителей определит Фонд содействия инновациям. Результаты станут известны в начале следующего года.

Победители получат гранты по 500 тысяч рублей.