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Общество10 декабря 2021 8:16

Курские ученые могут получить по 500 тысяч рублей за свои разработки

Куряне представили 24 проекта на конкурсе «Умник»
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Победителей определит Фонд содействия инновациям

Победителей определит Фонд содействия инновациям

Фото: Архив "КП"

Прошел финал конкурса научно-инновационных проектов Фонда содействия инновациям «Умник», в котором приняли участие студенты и аспиранты курских вузов.

Было представлено 24 проекта по шести направлениям в актуальных сферах экономики – от биотехнологий до ресурсосберегающей энергетики. В приоритете у специалистов – научная новизна и перспективы коммерциализации проекта.

Конкурс дает возможность молодежи, желающей заниматься наукой, проявить себя и получить материальную поддержку в виде гранта для реализации своих разработок.

Имена победителей определит Фонд содействия инновациям. Результаты станут известны в начале следующего года.

Победители получат гранты по 500 тысяч рублей.