В Курске выделено более 391 миллиона рублей на содержание дорог и тротуаров зимой

115 единиц специализированной техники подготовлены к работе в зимний период Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Выяснилось, что по содержанию городских дорог и тротуаров в зимний период заключены муниципальные контракты на сумму более 391 миллиона рублей.

Следить за состоянием части улиц в Центральном, Сеймском и Железнодорожном округах будет ООО «Благоустройство». На территориях Сеймского округа, северо-западного и юго-западного районов Центрального округа — ООО «Интеграл-Строй».

115 единиц специализированной техники подготовлены к работе в зимний период. Кроме того, для работы в экстренных ситуациях, в «СМЭП города Курска» есть восемь резервных единиц спецтехники.

Сообщается, что уже определены оптимальные маршруты очистки и обработки городских дорог и тротуаров, а также время работы техники для обеспечения проезда в часы пик.