За сутки ковид подтвердился у 157 курян

В регионе продолжают работать пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 10 декабря, в Курской области выявили коронавирус еще у 157 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск -58, Железногорск – 28, Курский и Советский – по 14, Щигровский – 5, Горшеченский, Пристенский, Тимский и Черемисиновский – по 4, Обоянь и Обоянский – по 3, Дмитриевский, Касторенский, Фатежский, Железногорский, Суджа и Щигры – по 2, Беловский, Золотухинский, Суджанский и Хомутовский – по одному.Всего в регионе зарегистрировано 78 869 подтвержденных случая ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 372 человека, на ИВЛ – 101 (12 – инвазивная, 89 – неинвазивная). Скончались 1883 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 608 509 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 562 404.