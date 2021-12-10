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Общество10 декабря 2021 6:29

Курск – на 58 месте по состоянию общественного транспорта

Опубликован рейтинг за 2021 год, составленный компанией Simetria
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Аналитики сравнили 76 российских городов

Аналитики сравнили 76 российских городов

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Аналитиками были рассмотрены 76 российских городов. Их сравнили по 51 показателю.

Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти группам показателей: ценовая доступность, физическая доступность, комфорт и удобство, эффективность транспортной системы, безопасность и устойчивость развития.

В рейтинге, который опубликовала компания Simetria, Курск занял лишь 58 место.

Один из главных минусов в городе - запущенное состояние парка общественного транспорта.