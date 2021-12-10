Курск – на 58 месте по состоянию общественного транспорта

Аналитики сравнили 76 российских городов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Аналитиками были рассмотрены 76 российских городов. Их сравнили по 51 показателю.

Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти группам показателей: ценовая доступность, физическая доступность, комфорт и удобство, эффективность транспортной системы, безопасность и устойчивость развития.

В рейтинге, который опубликовала компания Simetria, Курск занял лишь 58 место.

Один из главных минусов в городе - запущенное состояние парка общественного транспорта.