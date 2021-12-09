В Курске открыли барельеф в память о Герое Советского Союза

Михаил Булатов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске в День Героев Отечества, торжественно открыли барельеф Героя Советского Союза Михаила Булатова, размещенный на здании лицея №6.

Под шквальным огнем во время боевой разведки на шоссе Кенигсберг - Раушен он обезвредил 24 немецких фугаса. Михаил Булатов спас сотни человеческих жизней и за этот героический поступок был удостоен звания Героя Советского Союза.

Имя Михаила Булатова увековечено на стеле «Героям-курянам» на Красной площади в Курске. Его имя носит курский лицей №6, а на территории сквера возле дома №74 на улице Ленина в областном центре ему установлен памятник-бюст.