Под Курском воры оставили пенсионерку без отопления

Воров нашли, но вернуть украденное не удалось Фото: Из архива КП.

Пожилая женщина после недолгого отсутствия дома обнаружила, что неизвестные срезали все семь радиаторов. Также из комнат и со двора пропали две чугунные плиты, пылесос, этажерка и другие металлические предметы.

Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением. В рамках расследования сельскому участковому удалось найти свидетелей, которые видели подозрительных людей вблизи дома, где было совершено преступление.

- Благодаря информации, полученной от граждан, воров установили. Выяснилось, что похищенное они уже успели сдать в пункт приема лома, а деньги потратить на спиртное. Сейчас против них завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище). Ее санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет, - рассказали в УМВД.