Куряне взяли "золото" и "бронзу" на Кубке мира по фехтованию среди молодежи

В столице Узбекистана Ташкенте стартовал Кубок мира по фехтованию среди молодежи.В соревнованиях принимают участие более 260 спортсменов из разных стран мира.

В первый день соревнований 9 декабря определились лучшие спортсмены в одиночной рапире.

Три награды различного достоинства в этом разряде завоевали российские фехтовальщики, двое из которых - куряне Александр Прозоров и Даниил Кравцов. В финале Александр Прозоров одержал победу над представителем Польши Адамом Якубовски и в итоге вышел на первое место.

Третье место на пьедестале разделили россияне Егор Баранников и Даниил Кравцов.