В Курске отметили День Героев Отечества

фото - администрация Курской области Фото: материалы пресс-служб

9 декабря – День Героев Отечества. Памятная дата в России была установлена в 2007 году. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров орденов Святого Георгия и Славы.

Праздничное мероприятие состоялось и в Курской области – почтили память погибших и отдали им дань уважения возложением цветов к стеле «Героям-курянам». Участие в церемонии принял и губернатор региона Роман Старовойт.

В Курской области жили 268 Героев Советского Союза, 61 полный кавалер ордена Славы, семь Героев России.