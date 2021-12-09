В Курске Красный мост хотят сделать пешеходным

Установлен размер ущерба, который был причинен незаконной вырубкой деревьев возле Красного моста Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области занимается изучением возможности реконструировать мост над Сеймом в пешеходный. При этом новый автомобильный мост, который планируется построить по генплану Курска, будет возведен рядом.

В ближайшее время собственнику необходимо обеспечить все меры безопасности этого объекта.

Отметим, что комиссия комитета городского хозяйства уже установила размер ущерба, который был причинен незаконной вырубкой деревьев при попытке снести Красный мост. Всего вырубили 46 деревьев клена ясенелистного и четыре черёмухи на сумму 3 миллиона 963 тысячи рублей.

Вскоре по факту несогласованной вырубки деревьев будет возбуждено административное дело.