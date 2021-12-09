В Курске хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 27 рублей

Сейчас стоимость проезда в регионе - 21 рубль Фото: Архив "КП"

Они объясняют это ростом цен на горюче-смазочные и расходные материалы, а также снижением пассажиропотока - в связи с вводимыми ограничениями ежегодный объем перевозок пассажиров на городских маршрутах снизился от 30 до 50%, что резко сказалось на доходности.

В свою очередь, Курское региональное отделение либерально-демократической партии России заявило о недопустимости принятия положительного решения по такому вопросу.

Либерал-демократы подчёркивают, что вопреки многочисленным обещаниям руководства региона ни новых маршрутов, ни нового транспорта в городе так и не появилось, а стоимость перевозок хотят повысить сразу на 59%.