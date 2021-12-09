В Курской области хотят продлить ряд действующих ограничений

В регионе сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом Фото: Архив "КП"

На заседании оперштаба 9 декабря было объявлено: продлить запрет на проведение массовых и публичных мероприятия, на деятельность ночных клубов, детских игровых центров с 9 декабря, на зоны питания на фуд-кортах - с 9 декабря, запрет на проведение караоке и концертов в предприятиях общественного питания - с 9 декабря.

Однако выяснилось, что данное решение было согласовано не со всеми комитетами.

Так, депутат Курской областной Думы Максим Васильев попросил продлить работу ресторанов вплоть до 12 ночи, так как уже были совершены закупки продуктов питания.

Глава региона предложил обсудить этот вопрос в рабочем порядке после заседания штаба.

Также завтра, 10 декабря, обещали решить вопрос по возобновлению работы общепита.