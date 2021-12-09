В Курске с 13 по 17 декабря ожидается отключение электричества

В Центральном округе электричество отключать не будут Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Железнодорожный округ

15 декабря с 9 утра до 16:00 без света останутся жители улиц Октябрьская 83-189, 132-224, Октябрьский переулок 1-13, 2-14, Первомайская 2-78, 1-67, 2-я Первомайская 1-33, 2-26, 3-я Первомайская 1-41, 2-30, 1-й Первомайский переулок 2-20, 1-21, Маяковского 74-92, 1-41, 8-18, Маяковский переулок 1-15, 2-20, Дубровинского 76-132, 65-127, Профсоюзная 1-47, 2-54, Вокзальная 17-39, Фрунзе 1-93, 36-92.

16 декабря с 9 утра до 16:00 обесточат улицы 2-я Восточная, 3-я Восточная, 5-я Восточная, 6-я Восточная, Орджоникидзе 18-34, 21-37, Железнодорожная 49-59, 46-60, Каширцева 19-73, 28-106, Воронежская 27-57,36-62, 3-я Воронежская 1-29, 2-24, Воронежский переулок 2-22, 1-33, 1-й Воронежский переулок 1-15, 2-18, 2-й Воронежский переулок 1-15, 2-12, Путейская 25-53, 24-52, 2-я Путейская 35-61, 28-50, Линейная 21-33, 26-32, 1-я Щигровская 2-42, 1-75, 2-я Щигровская 24-64, 15-35, 1-й Щигровский переулок 1-7, 2-6, 4-й Щигровский переулок 2-16, 1-7, 5-й Щигровский переулок 1-17, 6-й Щигровский переулок 1-33, 2-18, 7-й Щигровский переулок, 9-й Щигровский переулок 2-10, 10-й Щигровский переулок 2-26,1-27, 11-й Щигровский переулок 2-32,1-25, Коммунальная 58-92, 39-79, Чапаева 55-113,22-76.

С 13 по 17 декабря с 9 утра до 16:00 без света останутся жители улиц Чайковского 47-67, Соловьиная 2-58, 1-25 и Соловьиный переулок 1-5.

Телефон для справок: 26-32-10.

Сеймский округ.

С 13 по 17 декабря с 9:30 до 16:00 электричество исчезнет на улицах Броневая 7-12, Аэроклубная 67-73, 36-42, 18-й Степной переулок 15-27, 16-26, 19-й Степной переулок 15-23, 12-22, 20-й Степной переулок 3-15, 4-12, 4-я Кислинская 21-43, 22-42, а также по четной стороне улицы 5-я Кислинская.

С 13 по 17 декабря с 9:30 до пяти вечера не будет света в домах №№ 1-51, 2-94 по улице Городская.

Телефон для справок: 32-32-15.

В Центральном округе отключение не запланировано.

Телефон для справок: 32-40-89.