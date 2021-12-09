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Здоровье9 декабря 2021 8:37

В Курской области растет заболеваемость детей ОРВИ и ковид

Об этом рассказал замгубернатора региона Андрей Белостоцкий на заседании оперштаба 9 декабря
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В два раза увеличилось число госпитализированных детей в Семашко

В два раза увеличилось число госпитализированных детей в Семашко

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщается, что в Курской области на карантин по ОРВИ и ковиду частично закрыты 69 школ, из них 32 – в городе Курске. Прирост за неделю - 18 школ. В данный момент на карантине 2977 школьников. 1960 из них - в городе Курске. За неделю прирост - 1172 человека. За три недели в два раза увеличилось число госпитализированных детей в инфекционную больницу Семашко. В Курске и Железногорске на 38% увеличилось количество вызовов на дом.

Также стало известно, что закупаются холодильные камеры, для детской вакцины «Спутник М». Она поступит после 20 декабря.