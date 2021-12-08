В Курской области планируют построить крупный мусоросортировочный комплекс

Мосоросортировочный комплекс хотят построить на полигоне «Спецавтобазы по уборке города Курска» Фото: Архив "КП"

С начала нынешнего года в Курской области отправлено на переработку 38 тысяч тонн твердых коммунальных отходов.

Таким образом план, установленный федеральным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», выполнен на 100%.

Весь собранный мусор сортируется и отправляется региональным оператором на заводы по переработке, расположенные в Курской области и соседних регионах.

В будущем необходимо обеспечить обработку всего объема отходов. Для этого и запланировано создание нового крупного мусоросортировочного комплекса мощностью 150 тысяч тонн в год на полигоне «Спецавтобазы по уборке города Курска»

По сообщению администрации области, ввод объекта запланирован в четвертом квартале 2023 года. Это позволит региону уже в 2024 году обрабатывать 100% отходов.