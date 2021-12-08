Курский блогер стал победителем Всероссийского проекта «Мой дом – моя Россия»

фото - администрация Курской области Фото: материалы пресс-служб

Конкурс реализуют при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» национальные проекты «Образование».

Победителями проекта стали 25 школьников и 25 наставников со всей России – авторы блогов про свою малую родину.

От Курска победу одержали девятиклассник школы № 51 Артём Поздняков и учитель иностранного языка Маргарита Емельянова. Результат их работы - Блог Позднякова Артёма: «Мой дом — моя Россия».

По условиям конкурса необходимо было создать блог о своей малой родине.

За все время ведения блога курянин успел рассказать о необычных памятниках Курска, провести опрос на улицах города, взять несколько видео и аудио-интервью.