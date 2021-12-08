Под Курском собственник быка заплатит более 100 тысяч рублей за повреждение чужой машины

Животное безнадзорно гуляло рядом с припаркованным автомобилем Фото: Архив "КП"

Согласно материалам дела, курянин припарковал автомобиль возле своего дома на улице села в Суджанском районе, а на следующий день обнаружил на машине повреждения, оцененные, согласно заключения эксперта в сумме чуть более 100000 рублей.

Суд установил, что механические повреждения автомобилю были причинены быком ответчика. Животное безнадзорно паслось рядом с авто.

Опираясь на нормы гражданского законодательства РФ, судья согласился с доводами истца и принял решение об удовлетворении исковых требований в полном объёме, взыскав с ответчика в пользу истца сумму ущерба, причиненного в результате повреждений автомобиля в размере 101 216 рублей, а также расходы по оплате экспертного заключения, услуг представителя, госпошлины по делу.

Решение не вступило в законную силу.