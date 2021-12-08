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Происшествия8 декабря 2021 16:35

В Курской области двое мужчин задушили подушкой пенсионерку

Трагедия произошла в ночь с 4 на 5 февраля в Рыльском районе
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Преступники хотели обокрасть потерпевшую

Преступники хотели обокрасть потерпевшую

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщается, что двое мужчин 27-ми и 40 лет накануне преступления помогали 83-летней женщине по хозяйству, а ночью проникли в ее дом, чтобы похитить ценные вещи.

Когда преступники обыскивали комнаты, пенсионерка проснулась. Одни из соучастников дважды ударил ее деревянным бруском по голове, а затем по указанию второго стал душить подушкой и с силой сдавил шею. Убедившись, что потерпевшая умерла, он перенес ее в комнату и положил на кровать.

Собрав ценные вещи и продукты питания, мужчины покинули дом. Тело убитой утром обнаружила соседка.

Отметим, что один из обвиняемых был ранее судим за совершение нескольких краж и убийство.

В скором времени уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.