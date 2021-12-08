Курянку осудили на восемь лет за убийство сожителя

Женщина взяла в руки нож, чтобы спасти свою жизнь
Фото: Архив "КП"
Трагедия произошла в декабре 2020 года.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры пьяный курянин избил свою подругу, причинив ей ряд телесных повреждений - ссадины и кровоподтеки.
Женщина схватила нож и нанесла обидчику четыре удара в грудь и шею. Мужчина скончался на месте.
Подсудимая частично признала вину и призналась, что была вынуждена взять в руки нож, чтобы защитить свою жизнь.
В приговоре суда указывается, что были учтены смягчающие обстоятельства: тот факт, что женщина стала жертвой домашнего насилия, что она воспитывает маленького ребенка, а также явку с повинной.
Суд приговорил курянку к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.