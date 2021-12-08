Курянку осудили на восемь лет за убийство сожителя

Женщина взяла в руки нож, чтобы спасти свою жизнь Фото: Архив "КП"

Трагедия произошла в декабре 2020 года.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры пьяный курянин избил свою подругу, причинив ей ряд телесных повреждений - ссадины и кровоподтеки.

Женщина схватила нож и нанесла обидчику четыре удара в грудь и шею. Мужчина скончался на месте.

Подсудимая частично признала вину и призналась, что была вынуждена взять в руки нож, чтобы защитить свою жизнь.

В приговоре суда указывается, что были учтены смягчающие обстоятельства: тот факт, что женщина стала жертвой домашнего насилия, что она воспитывает маленького ребенка, а также явку с повинной.

Суд приговорил курянку к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.