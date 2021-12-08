В Курске стал известен план новогодних мероприятий

Встретить Новый год можно будет на семи площадках в трех округах города Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

План состоит из почти двух десятков страниц, а все мероприятия расписаны по округам и по комитетам администрации.

С 20 декабря по 10 января на улицах города пройдет акция «Уличный Дед Мороз», а также конкурс оригинальных елок.

31 декабря в 23.00 на Театральной площади начнется новогодняя программа «Новый год в Курске», которая продлится до трех асов ночи первого января.

В час ночи намечен фейерверк на стадионе «Трудовые резервы».

С часа ночи до трех часов ночи первого января пройдут гулянья в микрорайонах города. Площадки - пл.Рокоссовского, 17-й Степной пер., кинотеатр «Родина» (ул. Менделеева, 31), ДШИ № 6 (парк КЗТЗ), кинотеатр «Сказка» (пр-т Дружбы, 18), ГМЦ «Гелиос» (ул. 50 лет Октября, 102), ул. Союная, 26.

Первого января в 19:00 перед драматическим театром представят двухчасовую праздничную программу «Новогодний серпантин».

А седьмого января здесь же намечен концерт, посвященный Рождеству Христову. Это мероприятие стартует в 14:00.

Транспорт будет работать вплоть до четырех часов утра.