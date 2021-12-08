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Здоровье8 декабря 2021 14:49

Беременные курянки получат 5000 рублей за вакцинацию от коронавируса

В медицинских консультациях города появились объявления о «губернаторской выплате» всем беременным женщинам, прошедшим вакцинацию от COVID-19
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Курянки также поучат скидку в одном из магазинов одежды

Курянки также поучат скидку в одном из магазинов одежды

Фото: Архив "КП"

Помимо 5000 рублей женщины также получат скидку 20% на покупку детской одежды в одном из магазинов города.

Установить такие выплаты предложил замгубернатора Андрей Белостоцкий. Глава региона Роман Старовойт эту идею поддержал и добавил, что выделение средств станет еще и неплохой поддержкой к появлению ребенка в семье.

Официальное распоряжение на этот счет еще не подписано, а порядок выплаты устанавливается.

Однако медучреждения уже начали информировать беременных.

Напомним, что пройти вакцинацию можно на сроке от 22 недель.