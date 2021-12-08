В Курске проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление

Конкурс будет проходить в два этапа
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В областном центре стартовал конкурс для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительской сферы».
Он будет проходить в несколько этапов с первого декабря 2021 года по 20 января 2022 года. Сначала жюри отметит новогоднее убранство на окружном уровне, затем - на городском.
Номинации конкурса:
- лучшее новогоднее оформление оконной витрины;
- лучшее новогоднее оформление интерьера;
- лучшее комплексное оформление здания и прилегающей территории;
- лучшая новогодняя ель.