В Курске проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление

Конкурс будет проходить в два этапа Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В областном центре стартовал конкурс для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительской сферы».

Он будет проходить в несколько этапов с первого декабря 2021 года по 20 января 2022 года. Сначала жюри отметит новогоднее убранство на окружном уровне, затем - на городском.

Номинации конкурса:

- лучшее новогоднее оформление оконной витрины;

- лучшее новогоднее оформление интерьера;

- лучшее комплексное оформление здания и прилегающей территории;

- лучшая новогодняя ель.