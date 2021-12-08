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Общество8 декабря 2021 14:14

В Курске проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление

Скоро город преобразится еще больше
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Конкурс будет проходить в два этапа

Конкурс будет проходить в два этапа

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В областном центре стартовал конкурс для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительской сферы».

Он будет проходить в несколько этапов с первого декабря 2021 года по 20 января 2022 года. Сначала жюри отметит новогоднее убранство на окружном уровне, затем - на городском.

Номинации конкурса:

- лучшее новогоднее оформление оконной витрины;

- лучшее новогоднее оформление интерьера;

- лучшее комплексное оформление здания и прилегающей территории;

- лучшая новогодняя ель.