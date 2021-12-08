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Происшествия8 декабря 2021 13:57

В Курске в ДТП пострадали четыре человека

Авария произошла утром девятого декабря на улице Соловьиная
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Все пострадавшие доставлены в медучреждения

Все пострадавшие доставлены в медучреждения

Фото: Архив "КП"

Автомобиль Renault Fluence, за рулем которого находилась 36-летняя женщина, двигался со стороны Лебяжье в сторону Курска. Напротив дома 51 на улице Соловьиная водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в Kia Cerato, которым управлял мужчина 1968 года рождения.

В результате аварии травмы получили оба водителя и два пассажира Kia Cerato: мужчина 1959 года рождения и женщина 1985 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.