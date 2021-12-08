В Курске бывшей заведующей лабораторией БСМП отказали в восстановлении на работу

Курянка пыталась через суд признать ее увольнение незаконным Фото: Архив "КП"

Курянка работала в должности заведующей лабораторией Курской городской клинической больницы скорой медицинской помощи с 2005 года. В ходе реорганизации в БСМП появились две клинико-диагностических лаборатории и две должности заведующего.

В апреле 2021 года было введено новое штатное расписание и одну из должностей завлаборатории сократили. 19 апреля истица была уволена. Она обратилась в суд в попытке восстановиться на работе.

В июле Ленинский районный суд Курска отказал в удовлетворении иска, приняв во внимание, что оба специалиста как врачи клинической лабораторной диагностики имеют равную квалификацию, при этом другая заведующая имела преимущественное право на оставление на работе, поскольку является единственным работником с самостоятельным заработком в семье.

Курянка подала апелляцию, которая была рассмотрена в Курском областном суде. Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции. Порядок увольнения медика ответчиком нарушен не был. Решение осталось в силе.