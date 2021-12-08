Каждый второй курянин завершил вакцинацию от ковид

В регионе продолжается вакцинация от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области продолжается вакцинация населения от коронавируса. Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 602,9 тысячи человек, из них полностью завершили вакцинацию – 553,3 тысяч, сообщили в администрации региона.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 392 человека, на ИВЛ – 93 (16 – инвазивная, 77 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 8 декабря в Курской области всего зарегистрировано 78 557 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 156 - за последние сутки.