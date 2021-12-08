В Курске открылся микрореабилитационный центр для особенных детей

С детьми работают дефектолог, психолог, проводятся занятия по лечебной физкультуре Фото: Светлана ВОЛКОВА

В социальном центра «Забота» появилась новая структура - микрореабилитационный центр, который предоставляет услуги на дому семьям, имеющим детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Открытие центра – часть реализации инновационного социального проекта «Особым детям – особая Забота», сообщает региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства.

На проект получен грант в 3,4 млн рублей от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За счет этих средств удалось приобрести дополнительное реабилитационное оборудование, тренажеры, дидактические материалы, наглядные пособия.

С детьми в домашних условиях работают дефектолог, психолог, проводятся занятия по лечебной физкультуре.

Занятия проводятся в комфортной обстановке как очно, так и дистанционно. Сотрудники центра также научат родителей применять реабилитационное оборудование в домашних условиях.

Всю подробную информацию о работе микрореабилитационного центра можно узнать по телефонам: 34-33-06, 34-37-31.